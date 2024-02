Faris Moumbagna a toujours aimé l’OM

Nouvelle recrue camerounaise de l’OM, Faris Moumbagna a toujours entretenu un lien particulier avec le club comme il l’a confié ce mercredi. Présent en conférence de presse, l’ancien joueur de Bodø/Glimt s’est exprimé sur sa relation avec le club phocéen, révélant par ailleurs quel ancien Marseillais l’avait inspiré plus jeune.

La suite après cette publicité

«Des joueurs comme (Stéphane) Mbia m’ont fait rêver depuis que je regarde l’OM. J’ai toujours rêvé de jouer à l’OM et je vais tout donner pour ce club maintenant que j’y suis, a confié l’attaquant de 23 ans. La Ligue 1 ? C’est un niveau qui monte d’un cran par rapport à la Scandinavie. J’ai toujours regardé la L1, je sais ce qui m’attend et ce que je peux apporter. J’ai parlé avec le coach et je m’entends bien avec lui.» Relancé sur le contexte difficile que connaît le club, Moumbagna s’est voulu optimiste : «Cela ne m’inquiète pas. On veut tous gagner et j’ai déjà connu ce genre de situations. On doit tout donner sur le terrain, on donne tout vendredi et après on enchaîne.»