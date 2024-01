Faris Pemi Moumbagna rejoint l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille sait bien profiter du mercato hivernal. Septième de Ligue 1 après 18 journées, la formation phocéenne subit de plein fouet la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire reportée en hiver, lui faisant perdre plusieurs de ses éléments au milieu de terrain et en attaque, en plus des probables départs. Pour pallier tout cela, la direction sportive marseillaise a répondu aux demandes de son entraîneur, Gennaro Gattuso, en bouclant les arrivées de l’ancien milieu bordelais Jean Onana en provenance de Besiktas ainsi que le latéral gauche suisse Ulisses Garcia depuis les Young Boys de Berne.

Dans le secteur offensif, l’OM a également recherché un numéro 9 pour apporter de la concurrence à Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha, connaissant tous deux des destins contraires sur cette première partie de saison (13 buts et 7 passes décisives TCC pour le Gabonais, 4 b. et 0 p.d. pour le Portugais). Un constat obligeant le board à recruter un troisième buteur pour renforcer l’attaque du coach transalpin pour la suite de l’exercice 2023-2024. Et l’heureux élu vient du championnat norvégien, puisque le club bucco-rhodanien signe l’attaquant international camerounais Faris Moumbagna (23 ans) du FK Bodø/Glimt.

Un attaquant complet

Le club olympien vient, en effet, d’annoncer la nouvelle via un communiqué sur son site officiel : «l’Olympique de Marseille annonce la signature de Faris Moumbagna en provenance du FK Bodø/Glimt. L’attaquant s’est engagé avec le club olympien jusqu’en juin 2028 après le succès de sa visite médicale.»

Auteur de 6 réalisations en 12 matches toutes compétitions confondues avec l’actuel leader de l’Eliteserien (D1 norvégienne), l’attaquant formé à la Montverde Academy (Floride, USA) a connu un parcours particulier entre des débuts outre-Atlantique, son arrivée en Scandinavie ainsi qu’un prêt au Danemark. Actuellement avec les Lions Indomptables à la CAN 2023, le natif de Yaoundé pourra profiter du rassemblement pour côtoyer son futur coéquipier Simon Ngapandouetnbu et même d’autres joueurs passés par Marseille, comme André-Franck Zambo-Anguissa, Olivier Ntcham ou encore Georges-Kevin Nkoudou. A lui de bousculer la hiérarchie dans l’attaque marseillaise.