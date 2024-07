Ligue 1 : quand un vendeur d’IPTV se paie les présidents de club et les diffuseurs

Face à l’explosion des coûts des abonnements, de nombreux fans de football ont choisi leur camp : celui de l’IPTV ou du piratage. D’après une étude de l’ARCOM publiée au mois de mai, plus d’un téléspectateur sur dix, et environ un tiers des moins de 35 ans, regarderaient désormais des retransmissions sportives via ces canaux illégaux. Une pratique qui s’est largement popularisée en France, au grand bonheur des pirates derrière ça. Dans une enquête du Parisien, un vendeur d’IPTV s’est justement exprimé sur l’essor de cette inclination, et ses propos risquent de faire grincer des dents, aussi bien chez les présidents de clubs que chez les diffuseurs.

«Après les propos de Longoria et de Riolo dans l’After Foot, on a eu une explosion de demandes d’IPTV. En ce moment, je vends en moyenne 30 IPTV par jour. Je n’ai jamais fait autant pour un mois de juillet. Les présidents sont débiles, ils nous font finalement notre publicité», explique-t-il. À environ 50€ l’abonnement à l’année, on vous laisse faire les calculs…