Rennes : Bruno Genesio et les priorités pour le mercato

Maintenant que Bruno Genesio a prolongé son contrat de deux ans, le mercato estival 2022 du Stade Rennais FC peut commencer. L'ancien coach de l'OL a évoqué les points chauds de l'été breton, alors que la priorité demeure en défense centrale après le départ de Nayef Aguerd à West Ham et la longue blessure du jeune Warmed Omari. « On avait déjà l'ambition de remplacer Nayef Aguerd, parti à West Ham, maintenant on a besoin de deux joueurs à ce poste puisque notre charnière titulaire est décimée. On a Loïc (Badé) qui est là, qui va montrer le fort potentiel qu'on a décelé chez lui, mais ça nous oblige à prendre deux joueurs à ce poste-là plutôt qu'un seul », a-t-il expliqué, dans des propos relayés par L'Équipe, avant de poursuivre.

« Je ne m'inquiète pas, car le marché est assez calme de partout, mais la grosse priorité, c'est d'avoir le plus rapidement possible ces deux défenseurs, car ce sont des postes très importants, c'est la base de notre équipe dans le jeu défensif mais aussi dans ce qu'on aime faire, ressortir le ballon de derrière, et donc plus tôt on aura les éléments, mieux on pourra travailler les automatismes. » Reste à savoir quels seront les heureux élus à venir gonfler les rangs du SRFC dans les prochains semaines. Bruno Genesio a en tout cas esquivé avec brio la piste menant au champion du monde français du FC Barcelone, Samuel Umtiti.