Serie A : Naples domine Sassuolo et rejoint l’AC Milan en tête, le Genoa enfonce la Lazio

Pour les deux dernières rencontres de ce dimanche comptant pour la 2ème journée de Serie A, Naples et la Lazio recevaient respectivement Sassuolo et le Genoa. Dans la première confrontation, les Partenopei prenaient rapidement le contrôle du jeu face à des visiteurs recroquevillés dans leurs derniers mètres en défense. Malgré de nombreux assauts dont un poteau de Giacomo Raspadori peu après le coup d’envoi (2e), il fallait attendre la faute de Daniel Boloca sur Matteo Politano dans sa propre surface pour voir Victor Osimhen ouvrir le score sur pénalty (16e, 1-0). Peu après la demi-heure de jeu, la tête de Ruan Tressoldi passait de peu à côté des cages d’Alex Meret (36e) tout comme celle de Frank Anguissa quelques minutes plus tôt pour les Napolitains (35e). Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas tant les Napolitains continuaient de prendre le jeu à leur compte.

La suite après cette publicité

Alors que Victor Osimhen manquait de peu le cadre (47e), Maxime Lopez prenait un carton rouge après avoir eu un échange avec l’arbitre de cette rencontre (57e). Après cette exclusion, les Partenopei se procuraient de nombreuses occasions dont un pénalty raté par Giacomo Raspadori (60e). Quelques secondes après l’entrée en jeu de Khvicha Kvaratskhelia, pour ses premières minutes de la saison en Serie A, le Géorgien trouvait Giovanni Di Lorenzo qui ne se faisait pas prier pour inscrire le but du break (64e). Grâce à cette victoire, Naples rejoint l’AC Milan en tête du championnat italien. Dans l’autre rencontre de cette soirée en Italie, la Lazio tombait sur un os après l’ouverture du score de la nouvelle recrue Matteo Retegui pour le Genoa (16e, 0-1). Une deuxième défaite en autant de rencontres pour le club romain.