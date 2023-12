OM-OL : l’aveu fou de Gennaro Gattuso

Hier soir, l’Olympique de Marseille a corrigé l’OL à l’Orange Vélodrome (3-0). Une victoire que les Phocéens doivent notamment à Gennaro Gattuso, qui a misé sur un 3-5-2 gagnant. Après la rencontre, l’Italien a avoué que ses choix tactiques n’avaient pas forcément été compris par ses hommes, qui lui ont fait confiance au final.

«On avait étudié Lyon et on a perdu Kondogbia, alors qu’on doit déjà évoluer sans Rongier. J’avais dit que je devais mettre de côté mon ego et mes convictions pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, et on a décidé de jouer avec trois centraux pour utiliser la largeur de l’équipe et créer du surnombre. Je dois remercier les joueurs, car ils n’étaient pas convaincus à 100 % hier, mais on a fait un bon match, celui que l’on attendait.» Une bonne nouvelle pour l’OM.