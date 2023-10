Lionel Messi envisage son avenir à Barcelone !

Auteur d’une campagne de Coupe du Monde mémorable avec l’Argentine, Lionel Messi a soulevé lundi soir à Paris, son 8ème Ballon d’Or en carrière. Le génie de Rosario repousse les limites et continue d’écrire l’histoire, lui qui est désormais loin de la scène européenne depuis son transfert à l’Inter Miami. Si le gaucher est bien installé en Floride, la rupture avec le club catalan en 2021 a laissé des traces. Mais l’Argentin n’a pas dit son dernier mot, puisqu’un retour à Barcelone est clairement envisagé.

«Je vais vivre à Barcelone et bien sûr, un jour, je pourrai collaborer avec le club. C’est lui qui m’a tout donné. (…) Je vais vivre à Barcelone et je serai lié d’une manière ou d’une autre au club», explique la Pulga, qui compte bien revenir en Catalogne tôt ou tard, et notamment pour retrouver son ancienne maison. «Un hommage ? J’adorerais pouvoir dire au revoir aux gens d’une autre manière. Je suis parti avec un sentiment étrange et ce n’est pas une bonne chose avec tout ce que j’ai donné au club. Je mérite de pouvoir dire au revoir aux personnes avec qui j’ai partagé tant de joies et de peines», raconte-t-il après la cérémonie. De quoi faire rêver les Blaugranas.