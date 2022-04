Celta Vigo : Iago Aspas fracasse l'arbitre du match face au Real Madrid

Ce samedi après midi, le Celta Vigo recevait le Real Madrid lors de la 30eme journée de Liga. Les Madrilènes ont fini par s'imposer dans ce match (2-1) grâce à un doublé de Karim Benzema. Les deux buts sur des penaltys. Le Français aurait pu inscrire un triplé s'il avait transformé un troisième penalty que le Real avait obtenu. En fin de match, Iago Aspas a fustigé l'arbitre du match González Fuertes qui a donc accordé par moins de 3 penaltys au Real.

«Il n'avait plus qu'à siffler un quatrième penalty pour le tirer lui-même. Il semblait qu'un triplé de Benzema était ce qu'il voulait et ce qu'il cherchait. Ne pas marquer aujourd'hui ? Ce qui m'importe c'est de gagner, peu m'importe de mériter. Je suis un gagnant, j'aime gagner et je rentre dégouté à la maison. On a bien joué, mais nous avons obtenu zéro point. Courtois, c'est le meilleur gardien du monde, je l'ai déjà dit dans le passé et on dirait qu'il m'a écouté. Il m'a enlevé un but, un tir de Denis dès le départ puis la tête. »