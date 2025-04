OM : Christophe Dugarry s’en prend à Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée. Après trois défaites en quatre matches, le club phocéen a perdu la deuxième place du classement de Ligue 1 et ses prestations laissent à désirer. De son côté, Roberto De Zerbi tente de piquer ses troupes en les sanctionnant. Et pour Christophe Dugarry, l’entraîneur italien va devoir prouver plus de choses d’ici la fin de la saison. Le champion du monde 1998 n’a d’ailleurs pas été très tendre avec le technicien olympien.

« C’est sur ces 7 matches restants que De Zerbi sera jugé. Il doit vite trouver des solutions pour retrouver cette deuxième place en prenant ses responsabilités et surtout en arrêtant de se chercher des excuses et de taper sur ses cibles préférées que sont ses joueurs. Il y a 4 mois il nous a expliqué qu’ils n’étaient pas techniques d’où l’arrivée de Bennacer et de Gouiri. Ensuite, ç’a été le manque d’investissement de certains comme Greenwood. Maintenant, après la débâcle face à Reims, il nous explique que ses joueurs ont un problème mental et physique. Ce n’est jamais de sa faute, il n’assume jamais rien. Il est toujours en train de faire la gueule. Le projet de l’OM, c’est lui. Les dirigeants ont beaucoup investi sur sa personne en lui accordant tout ce qu’il a désiré, même quand il s’agit de gommer cet hiver ses erreurs du mercato d’été. (…) Son effectif n’a fait que régresser tout au long de la saison. Donnez-moi un seul joueur de l’OM qui a progressé sous les ordres de De Zerbi. Il lui reste 7 matches pour porter aux supporters de l’OM que c’est un crack. Pour l’instant, on est très loin du compte », a-t-il déclaré sur RMC Sport.