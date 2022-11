CdM 2022 : l'aliment sorti du short de CR7 n'inspire pas Gonçalo Ramos

On ne parle presque que de lui. Depuis le début du rassemblement du Portugal lors de cette Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo est le sujet à la mode. Il faut dire que lors de la première semaine, une interview choc de l'attaquant de 37 ans a été diffusée. Mais le calme est vite revenu et le quintuple Ballon d'Or, auteur d'un but sur pénalty face au Ghana (victoire 3-2), a souhaité que l'on se concentre sur le terrain. D'ailleurs, CR7 a fait parler de lui puisque des images où on le voit sortir un aliment de son short (un chewing-gum) pendant le match et ensuite l'ingérer ont fait le buzz.

Questionné sur son coéquipier, Gonçalo Ramos a fait une drôle de réponse sur le sujet. Ses propos sont relayés par RMC Sport : «non je n'accepterai pas de chewing-gum donné par Cristiano...ou par qui que ce soit. Sauf peut-être par mon frère». Puis il a ajouté au sujet de la star lusitanienne. «Cristiano est une référence pour nous tous, il dirige l'équipe. Nous avons d'autres comme Bruno Fernandes ou Pepe qui sont capables de diriger et d'aider Cristiano». L'ancienne légende de MU, qui a battu l'Uruguay (2-0) ce lundi soir, appréciera.

