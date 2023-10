Loïc Rémy annonce sa retraite !

À 36 ans, cela fait bien longtemps que Loïc Rémy n’était plus sur le devant de la scène sur un plan sportif. Malgré un passage concluant au LOSC entre 2018 et 2020, l’attaquant polyvalent s’est un peu perdu en Turquie, avant de retrouver l’Hexagone et Brest à l’hiver 2023. Mais les blessures ont empêché le Lyonnais d’origine de parcourir le pré. Des pépins physiques qui auront malheureusement souvent gêné Loïc Rémy tout au long de sa riche carrière.

La suite après cette publicité

À tel point que ce dimanche, sur le plateau de Prime Vidéo, l’ancien lillois a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. «Après mures réflexions, j’ai pris la décision d’arrêter. Le football m’a nourri, il y aura toujours un manque mais le corps à ses limites», dévoile-t-il en exclusivité, à 36 ans. Passé par Lyon, Nice, Marseille, mais aussi Newcastle ou encore Chelsea, Loïc Rémy compte 30 sélections pour 7 buts en équipe de France. Il est sacré deux fois champion de Ligue 1 avec l’OL et une fois en Premier League, avec les Blues. Une carrière riche en émotion.