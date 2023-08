La réponse du Real Madrid à Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Les Madrilènes l’ont mauvaise. Bon nombre de supporters et de grands noms du madridismo n’ont pas hésité à s’en prendre à Kylian Mbappé suite au retournement de situation du week-end. Le joueur parisien a ainsi, comme dévoilé en exclusivité par nos soins, ouvert la porte à la signature d’un nouveau contrat avec le club de la capitale française. Il est donc de retour dans le groupe de Luis Enrique et devrait participer aux prochains matchs de l’écurie francilienne.

Mais maintenant qu’on connaît l’avis de beaucoup de supporters, qu’en pensent les dirigeants du Real Madrid ? Tout d’abord, il faut savoir que pour les supporters madrilènes, la version officielle a toujours été la même : Kylian Mbappé ne viendra pas au Real Madrid cet été. Les dirigeants madrilènes ont toujours insisté sur ce point.

Le Real Madrid observe tout de loin

Et comme le révèle Marca, le Real Madrid n’est pas spécialement perturbé par les évènements du week-end. Bien sûr, les Madrilènes suivent ce qui se passe, puisque leur intérêt pour Mbappé dans un avenir proche est réel, mais tout ceci ne bouleverse absolument pas leurs plans. Le journal insiste encore et encore sur le fait qu’il n’y a eu aucun mouvement ni intérêt pour Mbappé cet été. Dans les bureaux du Bernabéu, on ne comprend d’ailleurs pas pourquoi certains considèrent que c’est un nouvel échec pour le Real Madrid, puisque les Madrilènes n’ont rien tenté.

Les têtes pensantes du club n’ont jamais voulu s’impliquer dans un dossier dans lequel ils n’avaient pas la main et étaient dépendants à la fois du PSG mais surtout du clan Mbappé. Le journal madrilène explique que le Real Madrid ne va rien changer à sa ligne directrice. S’il ne prolonge finalement pas, le club espagnol tentera de lui faire signer un contrat en janvier 2024, comme c’était prévu initialement. S’il prolonge, le média laisse entendre, implicitement, que c’est la fin du dossier Mbappé à Madrid…