Naples : De Laurentiis a un plan osé pour sortir de la crise

Les Champions en titre n’y arrivent plus du tout. Au sortir de la nouvelle défaite contre le Torino (0-3), les supporters napolitains présents dans le parcage des visiteurs ont semblé être découragés et désabusés par la situation de leur club. C’est simple, Walter Mazzarri qui, à la surprise générale, a été choisi pour sauver un navire à la dérive. Un mois et demi après être arrivé en remplacement de Rudi Garcia, il n’y arrive pas et n’a pris que sept points en Championnat. Son bilan des dix premiers matches est de trois victoires, un nul et six défaites.

La suite après cette publicité

Et si la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions est acquise - où il faudra encore se frotter au FC Barcelone - l’élimination en Coupe d’Italie ne passe pas, où les Partenopei ont été humiliés au Stade Diego Maradona contre Frosinone (0-4). «Peut-être que les joueurs de premier choix ne sont pas habitués à sortir du banc et absurdement, nous avons fait mieux avec les joueurs qui ne jouent pas aussi souvent. Nous devons y réfléchir», a expliqué Mazzarri après la débâcle.

À lire

Serie A : le Torino gifle le Napoli, la Lazio arrache la victoire à Udine

Aurelio De Laurentiis a un plan

Décrié par les supporters, Walter Mazzarri n’est pourtant pas sur le départ. Il n’est d’ailleurs pas pointé du doigt par Aurelio De Laurentiis, qui avait préféré endosser les mauvais résultats. «Je m’excuse auprès des supporters, ils nous ont également donné un coup de main aujourd’hui et ils ne méritent pas une équipe dans un tel désarroi. J’espère que cela nous servira de leçon pour l’avenir. Nous devons changer de ton…», avait-il expliqué après le nul contre Monza (0-0). Car même les joueurs, qui s’étaient plaint de la gestion de Rudi Garcia, restent maintenant plutôt discrets.

La suite après cette publicité

Mais Naples a un plan pour la suite. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ne prévoit pas de se séparer de Walter Mazzarri en deuxième partie de saison. La direction des Gli Azzurri ne prevoit pas de faire une nouvelle révolution et l’hypothèse d’un retour de Garcia n’est pas envisagée. Antonio Conte, qui était présent en tribunes contre le Torino et déjà sollicité cet hiver, reste le rêve du président napolitain pour l’été prochain seulement. L’ancien entraîneur de l’équipe nationale serait celui qui permettrait à Naples de retrouver une solidarité et sortir de la crise.