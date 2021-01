FA Cup : Arsenal arrache sa qualification face à Newcastle

À l'occasion du troisième tour de la Cup, Arsenal recevait Newcastle à l'Emirates Stadium. Pour cette affiche, Mikel Arteta alignait un 4-2-3-1 avec Aubameyang seul en pointe. Steve Bruce s'appuyait sur un 5-4-1 avec Andy Carroll à la pointe de l'attaque des Magpies. Il fallait attendre la 25e pour entrevoir la première occasion du match avec Aubameyang dont la frappe était repoussée par Dubravka (25e). Extrêmement poussif, le tenant du titre manquait de se faire surprendre par Carroll (56e).

La suite après cette publicité

Quatre minutes plus tard, Aubameyang encore lui devançait la sortie de Dubravska mais ne parvenait pas à redresser (60e). Très sollicité, le portier des Magpies s'illustrait sur une tête piquée de Willock (64e). En fin de match, Andy Carroll pensait ouvrir le score, mais Leno héroïque repoussait la tentative de l'attaquant des Magpies (90+2). Les Gunners étaient poussés dans leurs derniers retranchements en prolongation. Dans les premiers instants de la prolongation, Xhaka d'une belle volée obligeait une nouvelle fois Dubravska à s'employer (94e). Quelques minutes plus tard, Smith-Rowe ouvrait le score pour Arsenal d'une belle frappe croisée (1-0, 109e). Les Magpies lâchaient totalement prises et encaissaient un deuxième but à la 117e minute. Kieran Tierney, l'homme du match ce soir, déposait un centre précis pour Pierre-Emerick Aubameyang qui fusillait du plat du pied le portier de Newcastle. Score final 2-0 et belle qualification pour le tour suivant pour les hommes de Mikel Arteta.