Mercato : le très convoité Florian Wirtz a officiellement choisi son club pour la saison prochaine

Il fait partie des jeunes joueurs les plus convoités de la planète. Il faut dire que du haut de ses 21 ans, Florian Wirtz n’est pas qu’une simple pépite ni un gros joueur en devenir ; c’est déjà une référence à son poste et cela fait plusieurs saisons qu’il brille sous les tuniques du Bayer Leverkusen et de la sélection allemande. Forcément, il était convoité par plusieurs gros clubs…

Depuis des mois déjà, on annonce en Allemagne un intérêt plus que prononcé du Bayern Munich pour ses services. Mais aussi du Real Madrid, prêt à passer à l’attaque dans un avenir proche. Les cadors de Premier League ont aussi été annoncés, avec plus ou moins d’insistance, comme possible destination du fantasque milieu de terrain germanique. Jusqu’aux révélations fortes de la presse allemande ce dimanche…

Un gros coup pour Leverkusen

Kicker expliquait ainsi que Wirtz pourrait finalement rester du côté de Leverkusen. Une tendance que ce même média confirme ce lundi, sans aucun doute désormais : l’international allemand a déjà prolongé son contrat avec le champion d’Allemagne en titre. L’accord est total et a été scellé, sur papier. Sous contrat jusqu’en 2027, Wirtz a prolongé au moins d’une saison selon le média allemand.

Une très bonne nouvelle pour le Bayer Leverkusen, qui risque déjà de voir Xabi Alonso quitter son banc de touche, et de voir un taulier comme Jonathan Tah faire ses valises s’il ne prolonge pas son contrat d’ici la fin de saison. Wirtz deviendra sans surprise le joueur le mieux payé de l’équipe, et il a décidé de rester en signe de gratitude envers Leverkusen. L’histoire d’amour est donc loin d’être terminée !