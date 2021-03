FC Barcelone : Joan Laporta bien parti dans le dossier Messi...

La suite après cette publicité

À Madrid, le possible retour de Cristiano Ronaldo fait les gros titres de la presse locale. En Catalogne, c’est bien évidemment le cas Lionel Messi qui alimente les rumeurs. À 33 ans, l’Argentin sera libre de tout contrat en juin et bien malin est celui qui peut affirmer dès aujourd’hui, à 100%, que La Pulga restera ou s’en ira l’été prochain. Ancien président du comité de gestion qui a assuré l’intérim entre la démission de Josep Maria Bartomeu et l’élection de Joan Laporta, Carles Tusquets a d’ailleurs réaffirmé ce mercredi que lui-même ne savait vraiment pas ce qu’allait faire le numéro 10 blaugrana.

« J’aimerais, mais il faut être réaliste. Je ne sais pas si les autres équipes peuvent payer plus que ce que lui verse actuellement le Barça (50 M€ par an), qui est le club qui paie le mieux les sportifs. Mais ça dépend de lui. Son contrat s’arrête le 30 juin et il a les cartes en main pour décider, en fonction du nouveau contrat que la nouvelle direction lui offrira. Parce qu’il n’y a aucun doute là-dessus, son contrat devra être revu », a-t-il confié dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

De retour sur le trône culé, Laporta n’a, quant à lui, pas perdu de temps pour prendre le taureau par les cornes, bien conscient que des clubs tels que le Paris Saint-Germain ou Manchester City sont à l’affût. Le nouveau président a lancé les grandes manoeuvres pour convaincre Messi de rester, tout en sachant que l’Argentin devra obligatoirement revoir ses émoluments à la baisse. Y arrivera-t-il ? Personne ne le sait encore, mais toujours est-il que Laporta multiplie les offensives pour envoyer des messages clairs au joueur.

Une harmonie entre Messi et Laporta

« Je profite de sa présence, je vais essayer de convaincre Leo de rester. C’est une chose qui doit être faite, c’est une décision que je suis obligé de prendre. Je ferai tout pour qu’il reste et il le sait. Il n’y aura pas de problème avec la décision qu’il prendra, mais nous essaierons de tout faire pour qu’il continue parce qu’il est le meilleur joueur de l’histoire. Et, excuse-moi Leo pour ce que je vais dire, mais tu sais que j’ai une grande estime pour toi et que le Barça t’aime énormément », avait déclaré Laporta lors de son discours d’investiture.

Et aujourd’hui, Catalunya Radio nous apprend que l’optimisme règne au sein du clan Laporta. Messi et son président se seraient parlés à l’occasion du déplacement du Barça au Pays basque pour le match face à la Real Sociedad. Aucun détail n’a filtré sur le contenu de la discussion entre les deux hommes, mais l’entourage du président a évoqué une « harmonie entre les deux parties ». Laporta réussira-t-il à convaincre Messi ou est-ce simplement de la communication de la part de son clan ? Affaire à suivre.