Kingsley Coman réclamerait une fortune au Bayern !

Ce lundi, Kingsley Coman (24 ans) a fait parler de lui. La raison ? L’ailier supersonique du Bayern Munich a décidé de rejoindre l’écurie du célèbre agent Pini Zahavi. Le début des ennuis pour le club bavarois ? Pour rappel, l’international tricolore (29 sélections, 5 buts) est sous contrat jusqu’en 2023 et le Bayern lui a transmis une proposition pour prolonger son bail.

Or, Bild annonce que le Français serait déçu de l’offre munichoise. Le quotidien ajoute que l’ancien joueur du PSG se montrerait gourmand et réclamerait entre 16 et 17 M€ annuels, soit le double de son salaire actuel ! Après Manuel Neuer et l’échec du dossier David Alaba, le Bayern Munich va-t-il faire face à une nouvelle négociation contractuelle difficile ?