Real Madrid : Carlo Ancelotti heureux de l’évolution de Mbappé

La tension monte du côté de Madrid. À la veille du derby entre le Real Madrid et l’Atletico, la polémique concernant l’arbitrage enfle en Espagne. Parmi les éléments merengue qui seront particulièrement scrutés ce samedi, il y a évidemment Kylian Mbappé. Peu performant face aux grosses équipes cette saison, le Français sera attendu au tournant, dans match qui a pour enjeu la tête de la Liga.

Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Carlo Ancelotti a été questionné sur l’évolution de son joueur depuis qu’il rejoint la capitale espagnole. Et l’Italien s’est dit heureux de son joueur : « Je l’ai dit plusieurs fois : il est arrivé avec humilité, très bien, sans exigences. Cela lui a pris du temps, mais il s’est très bien adapté à l’équipe, comme l’équipe s’est adaptée à lui. Les données sont là, on ne peut pas demander plus. Nous sommes très heureux. »