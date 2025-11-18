Real Madrid : Jude Bellingham met le feu à toute l’Angleterre

C’est un fait de jeu qui n’a pas laissé indifférente l’Angleterre. Pourtant largement qualifiée après un sans-faute lors de sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026, la formation de Thomas Tuchel doit faire face à une polémique largement relayée par la presse anglaise autour de sa star Jude Bellingham. Remplacé à la 84e minute du match de qualification à la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Albanie dimanche (2-0), le milieu offensif de 22 ans s’est montré, avant de sortir du terrain, et a rapidement été recadré.

« C’est la décision qui a été prise et il doit l’accepter. Son coéquipier attend, donc il doit l’accepter, le respecter et continuer à aller de l’avant. J’ai vu qu’il n’était pas content, je ne veux pas en faire toute une histoire. Je pense que, dans une certaine mesure, si vous avez des joueurs comme Jude, qui sont très compétitifs, ils n’aimeront jamais ça. Mais je maintiens ma parole. Je ne changerai pas ma décision simplement parce que quelqu’un agite les bras », avait réagi Thomas Tuchel, alors que la relation entre le sélectionneur et son joueur n’est pas au mieux.

Jude Bellingham agace

Et avant d’aller aux États-Unis, certains médias britanniques sont prêts à se passer de Jude Bellingham pour le Mondial 2026 en raison de cet incident. « Ma principale recommandation est d’écarter Jude Bellingham. Son comportement capricieux en Albanie m’a semblé être un pas en arrière à un moment où Thomas Tuchel a fait progresser l’Angleterre en tant que collectif (…). Il y a suffisamment de bons joueurs pour mener l’Angleterre loin sans Bellingham», écrit le journaliste Craig Hope dans le Daily Mail.

De son côté, la BBC partage un avis similaire et estime qu’il n’est d’ailleurs plus le grand leader des Three Lions : « je pense que c’est la place de Morgan Rogers en ce moment. Il faut faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Bellingham va devoir encaisser le coup », est-il écrit, expliquant que « les personnalités de Tuchel et Bellingham ne s’accorderaient pas ». Avant la Coupe du monde l’été prochain, où il a toutes les chances d’être appelé, Jude Bellingham devra remettre tout le monde d’accord en Angleterre, lui qui fait toujours l’unanimité à Madrid.