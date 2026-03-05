Menu Rechercher
Omar Daf n’est plus l’entraîneur d’Amiens

Par Tom Courel
1 min.
Omar Daf, l'entraîneur de Sochaux @Maxppp

Alors que la formation picarde est actuellement seizième de Ligue 2 avec 23 points, la direction a pris une décision radicale. En effet, ce jeudi, les dirigeants amiénois ont décidé de se séparer de leur entraîneur Omar Daf (49 ans). Trop peu régulier et positionné dans la zone rouge juste devant Laval (17e) et Bastia (18e), Amiens touchait le fond depuis plusieurs mois. Pour rappel, la défaite à domicile face à Troyes (0-2) en début de semaine avait également mis un coup au moral.

Amiens SC
L’Amiens SC officialise la mise en retrait d’Omar Daf de son poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour.

Le club tient à remercier Omar pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli depuis son arrivée, ainsi que pour l’investissement dont il a fait preuve au service du club et du groupe.

Dans l’attente de nouvelles dispositions, la prise en charge du groupe professionnel est dès aujourd'hui assurée par Julien Ielsch et Serge Costa.
Pub. le - MAJ le
