Jamie Carragher se lâche sur Pep Guardiola

Pep Guardiola et Jamie Carragher se renvoient la balle ! En marge de la confrontation face à Aston Villa ce mercredi, l’entraîneur des Citizens s’est montré confiant sur ses chances d’accrocher un nouveau titre de champion d’Angleterre. Cette prise de position du coach catalan intervient à l’heure où l’actuelle baisse de régime des Skyblues (3 nuls lors des 3 dernières rencontres de Premier League) a récemment été pointée du doigt par une poignée de consultants outre-Manche dont Jamie Carragher.

Si le technicien de 52 ans s’est moqué de son détracteur pour son incapacité à remporter la Premier League avec Liverpool au cours de sa carrière, l’ex-défenseur des Reds (737 apparitions entre 1996 et 2013) n’a pas tardé à répondre à son opposant. «Je pense que j’en aurais probablement gagné un si Liverpool appartenait à un Etat-nation et avait poussé les règles si loin que la Premier League nous a sanctionné 115 fois», a lâché l’ex-international anglais sur son compte X en référence aux multiples accusations de violations financières entre 2008 et 2019 dont le du club mancunien fait l’objet.