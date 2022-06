José Luis Morales fait ses adieux à Levante

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'attaquant espagnol José Luis Morales a fait ses adieux à Levante, relégué en deuxième division la saison passée, après y avoir joué depuis 2011. Il aura porté le maillot des Granotes à 311 reprises toutes compétitions confondues, inscrivant 69 buts et délivrant 43 passes décisives.

«J'ai décidé de tenter une nouvelle aventure, un chemin qui sépare les chemins de Levante et de Morales, mais en maintenant le sentiment mutuel que nous nous sommes montrés pendant tout ce temps. Je dois dire que le club a fait tout ce qui était en son pouvoir pour me garder la saison prochaine, mais j'ai toujours dit que l'argent n'a jamais été une raison pour rester ou non à Levante, ce que le club sait très bien. Cette fois, ni l'un ni l'autre.»