Angleterre : Reece James optimiste pour le Mondial

Il ne lâche rien. Absent depuis le 11 octobre dernier pour une blessure au genou survenue contre l'AC Milan en Ligue des champions, Reece James (22 ans) travaille dur pour revenir. En effet, l'Evening Standard rapporte que l'international anglais aux 15 sélections avec les Three Lions devait avoir une attelle pendant quatre semaines. Or, son rétablissement se passe bien et il est en avance. Le latéral droit des Blues s'est envolé à Dubaï pour poursuivre sa rééducation avec un membre du staff médical de Chelsea.

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Gareth Southgate, s'est entretenu avec lui au téléphone mais ne lui met pas la pression pour forcer son retour. Pour rappel, il annoncera sa liste le 10 novembre prochain pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Reece James raconte, en interne, être confiant pour prendre part à l'événement et fait donc tout pour être dans l'avion. Le compte à rebours est lancé.