Le PSG a changé d'avis sur Neymar !

Lorsque la nouvelle est sortie fin juin, les sourires n’étaient pas forcément de mise. Alors qu’il a fêté ses 30 ans en février dernier, Neymar est désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. S’il honore son bail jusqu’à son terme, le Brésilien quittera donc la capitale française à 35 ans. Et vu ses états de service depuis 2017, beaucoup redoutaient le pire, à savoir un joueur vieillissant, hors de forme, mais payé une fortune (36 M€ par an).

Un problème puisqu’entre-temps, Kylian Mbappé l’a éjecté du trône. Le Bondynois, qui venait d’être prolongé, a été installé à la place de leader du projet parisien. Un changement de statut que n’a pas apprécié Neymar. Et quand il a appris que le PSG a cherché à le vendre (impossible vu son salaire exorbitant et son passif de joueur presque toujours blessé et irrégulier), la colère est montée. S’en est suivi l’épisode du penaltygate face à Montpellier et ses tensions avec le Français.

De quoi faire craindre le pire aux Rouge et Bleu. Au final, l’effet Coupe du monde aidant sûrement, Neymar a répondu sur le terrain. Avec 15 buts et 12 passes au compteur en seulement 20 rencontres, toutes compétitions confondues, le natif de Mogi dans Cruzes réalise tout simplement son meilleur début de saison depuis qu’il a signé au PSG en 2017. Une forme resplendissante que le principal intéressé avait commentée.

Le PSG se frotte les mains

« Je n'aime pas dire sans cesse que je suis meilleur que l'autre. J'aime continuer à bien faire. J'aime m'améliorer à chaque match, chaque jour, et c'est ce que je veux faire cette saison. Si j'ai bien commencé maintenant, je veux progresser encore beaucoup, que ce soit dans les buts, les passes décisives ou le jeu. Peu de gens savent ce qui m'arrive au quotidien, les efforts que j'ai toujours consentis dans ma carrière. Je transpire beaucoup pour obtenir ce que je veux, les choses que je vise. Mais je suis très content du début de saison, de l'entraînement, de tout. »

Et aujourd’hui, le PSG s’en frotte les mains. Quelques mois seulement après avoir voulu s’en débarrasser, le club de la capitale admet, selon L’Équipe, que la vie est meilleure avec Neymar plutôt que sans. Beaucoup regrettent d’ailleurs son absence à Turin, lorsque le PSG aurait dû battre plus largement la Juventus pour terminer premier de son groupe. Une chose est sûre : Ney doit apprécier ces retournements de veste à son égard à l’heure où Mbappé a pris le pouvoir. Reste maintenant à savoir si cet état de forme olympique se poursuivra après le Mondial.