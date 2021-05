PSG : quel bilan pour Mauricio Pochettino ?

La suite après cette publicité

L'heure du bilan a sonné au Paris Saint-Germain. Et sans surprise, c'est du côté de l'entraîneur que tous les regards se tournent. Dans cette saison animée, les Rouge-et-Bleu ont démarré les hostilités avec Thomas Tuchel avant de remplacer l'Allemand par Mauricio Pochettino à Noël. Sur le papier, l'Allemand et l'Argentin ont donc disputé chacun une moitié de saison. Quel bilan alors pour l'ancien défenseur francilien revenu au club ?

Pour rappel, ce dernier avait tenté de couper court aux éventuelles critiques en affirmant que lui et son staff ne pourraient être jugés qu'à partir de la saison prochaine. «Nous sommes arrivés au milieu d'un projet qui n'est pas le notre. C'est différent d'arriver comme Thomas Tuchel ou Unai Emery en début de saison, avec la possibilité d'établir une stratégie d'avant-saison, de pouvoir changer les choses. A partir de ce moment, l'année prochaine, on pourra me juger».

Sauf qu'au PSG, cinq mois de compétition suffisent pour qu'un premier bilan soit dressé, d'autant que le jeu de la comparaison avec celui de Tuchel est naturel. En ce qui concerne les trophées domestiques, Pochettino a raflé la Coupe de France, comme Tuchel. En championnat, au niveau comptable, Pochettino a pris 47 points, contre 35 pour Tuchel, mais le premier compte 21 matches au compteur, contre 17 pour son prédécesseur. Au niveau des défaites, pas de jaloux (4 chacun). Mais le Sud-Américain n'a, au final, pas su conserver le titre.

Pochettino demande encore à ne pas être jugé

En Ligue des Champions, Paris n'a pas atteint la finale comme l'an dernier, mais le parcours des Rouge-et-Bleu a sans doute été plus captivant, contrairement au tableau du Final 8 jugé sans énorme difficultés avant la finale (Atalanta en quart, le RB Leipzig en demi). Après une phase de poules chaotique, mais marquée par un joli succès à Manchester, les partenaires de Kylian Mbappé ont fait le grand jeu face au FC Barcelone et contre le champion en titre, le Bayern Munich. L'échec contre City a de quoi décevoir, mais Paris a confirmé qu'il savait faire preuve de caractère face aux ténors européens avec un peu plus de régularité.

En revanche, pour ce qui est du jeu, la patte Pochettino se fait toujours attendre. L'équipe rouge-et-bleu a bien changé de configuration avec le 4-2-3-1 installé par l'Argentin, mais pas de quoi améliorer le jeu d'une formation toujours aussi dépendante des coups d'éclats de Neymar et de Mbappé. D'ailleurs, quand les deux stars sont prises en tenaille, le collectif répond rarement présent. Face à tout ces constats, Pochettino n'a pas changé de posture pour autant. Pour lui, l'heure du bilan sonnera à la fin de la saison prochaine, sa première disputée intégralement à Paris.

«Ça fait moins de cinq mois. Beaucoup de choses positives, beaucoup de choses que l'on doit améliorer. Je reste avec cette impression de ne pas être satisfait de ne pas avoir remporté le championnat malgré un bon parcours en Ligue des Champions et la victoire au Trophée des Champions et en Coupe de France. Mais toujours avec ce sentiment d'insatisfaction. Je crois qu'on doit travailler beaucoup, et nous rendre compte qu'ici, dans une équipe comme Paris, l'exigence est énorme. Peu importe ce que j'ai dit. Si vous me jugez sur ça ou non, ça me laisse indifférent. Pur moi, un coach et son staff technique doivent être jugés sur une saison dès son début. Mais je comprends que le football est comme ça et nous avons assumé notre responsabilité dès notre premier jour. Que chacun fasse ses conclusions, je les accepte volontiers».