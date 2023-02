Clermont - OM : les compositions officielles

La 23e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel intéressant entre Clermont et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Auvergnats optent pour un 3-4-2-1 avec Mory Diaw dans les cages derrière Jim Allevinah, Florent Ogier, Mateusz Wieteska, Maximiliano Caufriez et Neto Borges. Le double pivot est assuré par Yohann Magnin et Saîf-Eddine Khaoui. Enfin, Komnen Andrić est accompagné en attaque par Muhammad Cham et Aïman Maurer.

De son côté, le club olympien s’articule dans un 3-4-2-1 avec Pau Lopez comme dernier rempart. Devant lui, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Sead Kolašinac forment la défense tandis que Cengiz Ünder et Jonathan Clauss assurent les rôles de pistons. Jordan Veretout et Valentin Rongier se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Mattéo Guendouzi et Ruslan Malinovskyi sont situés en soutien d’Alexis Sanchez.

Les compositions

Clermont Foot : Diaw - Ogier, Wieteska, Caufriez - Allevinah, Magnin, Khaoui, Borges - Cham, Maurer - Andric

Olympique de Marseille : Lopez - Gigot, Balerdi, Kolasinac - Ünder, Rongier, Veretout, Clauss - Malinovskyi, Guendouzi - Sanchez

