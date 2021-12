AC Milan : la grosse annonce de Zlatan Ibrahimovic sur son avenir

Les fêtes de fin d'année approchant, la première partie de saison 2021-2022 va bientôt se terminer ce qui signifie que le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes (le 1er janvier exactement). Si ce marché des transferts ne réserve pas souvent de coups de folie, certains joueurs qui sont en fin de contrat en juin prochain peuvent déjà négocier avec d'autres clubs. Et ils sont nombreux cette saison, comme les Français Kylian Mbappé, Paul Pogba et Ousmane Dembélé pour ne citer qu'eux. Mais il y a un autre joueur dont l'avenir est incertain.

De l'autre côté des Alpes, en Lombardie plus précisément, Zlatan Ibrahimovic approche de la fin de son bail avec l'AC Milan. Revenu en janvier 2020 et sous contrat jusqu'en juin 2022, le géant suédois rend toujours de fiers services aux Rossoneri, lui qui a notamment marqué six buts et délivré deux passes décisives cette saison en neuf matches de Serie A. Mais à 40 ans, le géant suédois est à un moment important de sa carrière et dans un entretien accordé en Italie, il a fait une grosse annonce.

La petite confession d'Ibra

«Je mets la pression sur l'AC Milan, j'espère y continuer pour le reste de ma vie. Je veux gagner un autre scudetto, a d'abord déclaré l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain sur la chaîne de télévision Rai3, dans l'émission "Che Tempo Che Fa". Je veux jouer le plus possible, pour ne pas avoir le regret de ne plus pouvoir continuer.» Toujours au top, le natif de Malmö est donc ouvert à une prolongation du côté de San Siro, comme il l'avait déjà légèrement expliqué en milieu de semaine.

Et pour finir sur le sujet, Zlatan Ibrahimovic a fait une petite confession à la télévision italienne : «je ne sais pas ce que sera mon avenir après le football, c'est pourquoi j'ai un peu peur d'arrêter.» Quand certains joueurs veulent devenir entraîneur ou consultant après avoir raccroché les crampons, d'autres ne savent pas vers quoi s'orienter. C'est donc le cas de l'attaquant de 40 ans, qui a encore envie de marquer l'histoire du football.