Vidéo : Kylian Mbappé humilie ses adversaires même en vacances

La suite après cette publicité

Actuel meilleur buteur de Ligue 1, sur la première partie de saison (12 buts en 13 matchs), Kylian Mbappé continue de martyriser les défenseurs, même en vacances. Présent du côté de Marrakech, l'attaquant du Paris Saint-Germain a profité d'un instant passé sur un city-stade pour s'amuser un peu. Quelques dribles et une double roulette plus tard, Mbappé inscrit un superbe but, après avoir ridiculisé toute l'équipe adverse. Le natif de Bondy semble déjà prêt à attaquer la deuxième partie de saison avec le club francilien et peut-être bientôt un nouvel entraîneur.