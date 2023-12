Vitor Roque porte déjà le maillot du FC Barcelone !

Il est déjà très attendu par les supporters et l’organigramme du FC Barcelone. Alors qu’il n’a toujours pas joué sous les couleurs du Barça, beaucoup pensent que Vitor Roque apportera beaucoup de fraîcheur à une équipe catalane en panne d’inspiration depuis plusieurs semaines en championnat. Quatrième de Liga et en 8es de finale contre Naples en Ligue des Champions, le club culé aura forcément besoin de nouvelles armes pour rehausser leur niveau en 2024. Et alors qu’il devait rallier la Catalogne l’été prochain, les récentes performances des Blaugrana ont ainsi poussé les dirigeants à faire appel à l’attaquant brésilien. Ainsi, après avoir passé Noël au Brésil, le natif de Timoteo va rejoindre Barcelone le 27 août prochain.

La suite après cette publicité

Et alors qu’il devrait disputer son premier entraînement avec le FC Barcelone vendredi, l’attaquant de 18 ans est apparu sous ses nouvelles couleurs ce lundi. Il a notamment été affiché par le club catalan sur leur compte Instagram. El Tigrinho est apparu avec la musique de Noël "All I want for Christmas is you" (tu es tout ce que je veux pour Noël en anglais, ndlr) de Mariah Carey. Vu les dernières sorties du Barça, nul doute que cette musique doit résonner dans la tête des supporters catalans à la vue de Vitor Roque…Bonne nouvelle, leur cadeau leur sera présenté le 3 janvier prochain à la veille du match contre Las Palmas en Liga.