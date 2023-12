Barça : la date d’arrivée de Vitor Roque est enfin connue !

Noël au Brésil et puis s’en va. Le FC Barcelone ne pouvait pas offrir meilleur cadeau à leurs supporters que l’arrivée avancée de Vitor Roque. Recruté cet été, la pépite de 18 ans devait rejoindre la bande à Xavi à l’été 2024. Mais les performances collectives des Blaugranas et le manque de solutions en interne ont poussé la direction barcelonaise à rapatrier le crack de l’Athletico Paranaense plus tôt que prévu.

Mais alors, quand est-ce que Vitor Roque débarquera enfin au Barça ? Sport rapporte que l’avant-centre s’apprête à fêter Noël au Brésil, avant de prendre son avion et d’atterrir à l’aéroport El Prat le 27 décembre, dans la matinée. Le joueur partira de São Paulo et fera donc son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs dès le 29, avec ses coéquipiers, qui rentreront à peine des États-Unis. Allez, encore quelques jours à tenir et Vitor Roque sera officiellement catalan.