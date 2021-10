Manchester United a trouvé le remplaçant d'Ole Gunnar Solskjaer, le trio de rêve du Real Madrid

La suite après cette publicité

La pression s'accentue autour de Solskjaer

En Angleterre, ça se tend sérieusement pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Après l'humiliation subie contre l'ennemi juré Liverpool (0-5), les jours sont comptés pour le technicien norvégien sur le banc des Red Devils. Sur sa Une, The Sun parle de «succession» à venir. «Les plans commencent pour le départ de Solskjaer. United a sondé Zidane et Conte. Les agents appellent alors que le conseil d'administration débat du licenciement d'Ole», explique le tabloïd anglais. Erik ten Hag et Brendan Rodgers sont aussi visés par les dirigeants mancuniens. Mais l'entraîneur qui semble être en pole position pour succéder à Solskjaer est Antonio Conte comme le rapporte The Guardian sur sa Une. Dans un «Old Trafford glacial», «les joueurs doutent de Solskjaer, mais Conte est intéressé par le poste à United.» De son côté, The Times indique que «Solskjaer est dans la lutte pour sauver son poste à United, le manager craint d'être licencié alors que la direction discute de l'avenir.» De son côté, le Daily Star met en avant le message de Cristiano Ronaldo, qui a asséné que cette lourde défaite était la faute des joueurs. Avec cette sortie, CR7 vole au secours de coach mais pour le tabloïd, «les joueurs ont perdu le fil, pas Solskjaer, Ronaldo exige une réponse des stars.» En cette fin octobre, Manchester United semble déjà être à un tournant de sa saison.

Le nouveau trio de feu du Real Madrid

À Madrid, on surfe sur la belle victoire lors du Clasico et on encense les joueurs qui ont été à la hauteur. C'est le cas de Vinicius Jr qui semble avoir pris une autre dimension cette saison. Pour AS, le Brésilien est tout simplement la nouvelle «Superstar». «Le Brésilien devient enfin un joueur de Liga», estime le journal madrilène. «Il est le leader en matière de dribbles, son efficacité est proche de celle de Benzema et il a le troisième meilleur taux de dribbles en Europe.» De son côté, Marca va plus loin et estime que c'est toute l'attaque merengue qui marche à plein régime ces derniers temps. C'est carrément un «partenariat sans limites» pour l'autre journal de Madrid. «Vinicius et Rodrygo sont les partenaires les plus rentables pour Benzema. Le trio d'Ancelotti compte neuf victoires, trois nuls et zéro défaite, reléguant le reste au second plan, y compris Hazard.» Le coach italien du Real a trouvé ses hommes forts et compte bien en profiter pour ramener la Casa Blanca au sommet.

La Juve peut compter sur un duo d'enfer

En Italie, à la Juventus, l'ancien club de CR7, on retrouve enfin des couleurs après un début de saison poussif. Ce week-end, la Juve a d'ailleurs arraché un match nul (1-1) face à l'Inter et deux joueurs semblent se détacher et assumer le rôle de leaders. Pour Tuttosport, la Vieille Dame ne peut plus faire sans Paulo Dybala ni Federico Chiesa. «Plus jamais sans eux», s'emporte même le journal turinois. Les deux joueurs ont été décisifs pour le match nul contre l'Inter. «Les supporters bianconeri veulent maintenant les voir toujours titulaires.» Actuellement 6e de Serie A, avec 15 points et avec donc 10 points de retard sur le Napoli et l'AC Milan qui caracolent en tête du championnat, la Juve de Max Allegri nouvelle version va devoir cravacher pour revenir sur le devant de la scène, mais le coach sait qu'il peut compter sur les deux hommes forts de son attaque.