Tottenham : James Maddison pourrait encore être absent plusieurs mois

Tottenham avait réussi un début de saison formidable en Premier League. Auteurs d’un mercato intéressant et conquis par les idées tactiques d’Ange Postecoglou, les Spurs avaient alors été leaders outre-Manche durant de nombreuses semaines. Finalement, le club du nord de Londres est revenu dans le rang malgré lui. Au sortir d’une défaite cataclysmique contre Chelsea début novembre, Tottenham a perdu de nombreux cadres et l’ancien coach du Celtic Glasgow a connu sa première zone de turbulences.

Parmi ces titulaires qui se sont blessés lors du derby londonien, le maître à jouer James Maddison a sûrement été une perte plus importante que les autres. Garant de la bonne animation offensive des siens au début de saison, l’ancien de Leicester comptait 3 buts et 5 passes décisives en 11 rencontres de Premier League. Touché à la cheville, le joueur de 27 ans pensait être absent quelques semaines mais finalement il pourrait être absent jusqu’à février comme il l’a laissé entendre dans une interview à Amazon Prime : «C’est probablement la [blessure] la plus longue que j’ai eue, si cela dure, disons, trois mois, je n’ai jamais vraiment dépassé cela. Vous savez ce que c’est d’être blessé : chaque jour est dur, surtout chez les Spurs. le terrain d’entraînement a une grande fenêtre, donc la salle de physio donne parfaitement sur le terrain d’entraînement, on regarde tous les gars s’entraîner et se préparer pour le match.»