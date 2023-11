Le Tottenham d’Ange Postecoglou traverse sa première zone de turbulences !

Impressionnant, Tottenham a été l’auteur d’un début de saison remarquable en Premier League. Leader du championnat à la fin du mois d’octobre, le club de la capitale rayonnait et les exploits de Heung-min Son et James Maddison laissaient penser que les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium avaient les armes pour aller chercher leur premier titre de champion d’Angleterre depuis 1961. Et que dire des débuts d’Ange Postecoglou sur le banc de l’escouade londonienne ? Ses débuts sur le banc des Spurs avaient été idylliques. Malgré le départ forcément handicapant de Harry Kane, le coach australien avait réussi à trouver la bonne formule tactique pour permettre à son effectif, pléthorique, mais moins impressionnant que plusieurs de ses rivaux, de briller sur les pelouses d’outre-Manche.

Sa maestria tactique lui avait d’ailleurs permis de glaner le titre de meilleur entraîneur du mois à trois reprises de suite depuis le début de saison. Un accomplissement qui n’avait été réussi que par la crème des entraîneurs de Premier League par le passé. Ainsi, bien aidé par le manque de compétition européenne, Tottenham avait trouvé un rythme de croisière. Et alors qu’aucun nuage ne semblait être présent à l’horizon, le mois de novembre est venu balayer toutes ces certitudes.

Trois défaites de suite en Premier League

Battus par Chelsea lors d’un match époustouflant où les Spurs ont perdu leurs nerfs et beaucoup de joueurs, les ouailles de l’ancien coach du Celtic Glasgow ont également été balayées par Wolverhampton et Aston Villa ce dimanche sur le même score (2-1). Trois revers de rang qui mettent en exergue les limites de l’équipe du nord de Londres : sans plusieurs de ses cadres, elle est capable de perdre contre n’importe qui. Alors qu’Yves Bissouma et Christian Romero étaient suspendus ce dimanche, James Maddison, Richarlison, Pape Matar Sarr, Micky Van de Ven, Ivan Perisic et Manor Salomon étaient tous blessés. Une infirmerie remplie qui empêche forcément les Spurs de rêver plus grand. Ce dimanche, c’est Rodrigo Bentancur qui a dû céder sa place sur blessure après 32 minutes de très haut niveau.

Forcément, avec cette méforme dans un championnat si intraitable, Tottenham est revenu dans le rang. Actuellement cinquièmes, les Spurs comptent déjà quatre points de retard sur leur rival et leader Arsenal. Une situation qui ne semble pas alerter Ange Postecoglou comme il l’a laissé entendre à l’issue de la rencontre au micro de Sky Sports : «Un résultat difficile mais je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont les garçons ont joué. Je suis vraiment fier d’eux, je pensais que nous avons joué un football fantastique et qu’un autre jour, nous aurions gagné confortablement. Je n’ai rien à redire sur les efforts qu’ils ont déployés dans ce match. Il n’y a pas de frustration. Nous avons bien joué et en tant qu’entraîneur, c’est tout ce que vous pouvez demander. Parfois, les résultats ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, mais en tant qu’entraîneur, je veux que les joueurs s’engagent dans ce que nous essayons de faire et ils étaient tous totalement engagé.»