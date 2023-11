Tottenham : Ange Postecoglou élu entraîneur du mois d’octobre en Premier League

Au sortir d’un exercice 2022-23 décevant, ponctué par une triste 8e place, Tottenham Hotspur réalise un début de saison tonitruant. À l’aube de la 12e journée de Premier League, le club londonien pointe au deuxième rang. Ce n’est qu’en début de semaine que les Spurs, invaincus jusqu’ici, ont concédé leur première défaite de la saison face à Chelsea (4-1) et de ce fait, ont cédé le fauteuil de leader à Manchester City. Outre cet accident de parcours, Ange Postecoglou et ses hommes font du bon travail. Ainsi, l’entraîneur des Lilywhites a été mis à l’honneur ce vendredi.

Si Mohamed Salah a raflé la mise dans la catégorie joueur, c’est bel et bien le technicien australien qui a été élu entraîneur du mois en Premier League, et ce, pour la troisième fois consécutive. Auparavant, seuls Jürgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City) et Antonio Conte (Chelsea, 2016) ont réussi une telle prouesse. Arrivé à Londres cet été en provenance du Celtic Glasgow, le coach de 58 ans a fait carton plein en enregistrant 3 victoires sur les 3 rencontres disputées en championnat (face à Luton, Fulham et Crystal Palace) en octobre.