Real Madrid : Kylian Mbappé vers une opération ?

Ce soir, le Real Madrid va affronter Benfica en barrage retour de la Ligue des Champions. Outre l’affaire Prestianni-Vinicius Jr, le cas Kylian Mbappé fait parler en ce jour de match. En effet, le capitaine des Bleus est forfait pour la rencontre. Ce qui n’est pas une très bonne nouvelle pour les Merengues.

Hier soir, El Chiringuito a d’ailleurs indiqué que le joueur tricolore et son club craignent le pire. «Mbappé souhaite opter pour un traitement conservateur pour son genou…mais, si la situation ne s’améliore pas, une intervention mineure ne peut être exclue». KM10 pourrait donc passer par la case opération.

