Nantes - Toulouse : les compositions sont tombées

Soir de fête au Stade de France. Le FC Nantes défie le Toulouse FC ce dimanche à Saint-Denis lors de la finale de la 106e Coupe de France (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Canaris chercheront à conserver leur titre tandis que les Violets viseront un premier sacre depuis 1957.

La suite après cette publicité

En l’absence de Chirivella, Kombouaré aligne une défense composée de Centonze, Castelletto, Pallois et Victor, devant Lafont. Sissoko, Girotto et Mollet forment l’entrejeu, le trio offensif étant composé de Blas, Mohamed et Simon. En face, le TFC se présente avec Haug dans le but devant une défense Dasler-Nicolaisen-Costa-Suazo. Le trident Dejaegere-Spierings-Van den Boomen est en-dessous d’un autre Néerlandais, Dallinga, soutenu par Aboukhlal et Chaïbi dans les couloirs.

À lire

Nantes - Toulouse : le gros coup de gueule de Moussa Sissoko à la mi-temps

Les compositions :

Nantes : Lafont - Centonze, Castelletto, Pallois, Victor - Sissoko, Girotto, Mollet - Blas, Mohamed, Simon

La suite après cette publicité

Toulouse : Haug - Desler, Nicolaisen, Costa, Suazo - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Aboukhlal, Dallinga, Chaïbi