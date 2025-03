Liverpool prépare un mercato avec 8 joueurs à 530 M€ !

Ils ne marcheront jamais seuls. Mais ils risquent de ne plus marcher très longtemps avec le maillot de Liverpool sur les épaules. Eux ? Ce sont les 12 joueurs dont l’avenir est incertain sur les bords de la Mersey. Comme expliqué hier sur notre site, avant même la rencontre capitale face au Paris Saint-Germain en 1/8e de finale de la Ligue des champions, plusieurs éléments du groupe d’Arne Slot sont potentiellement sur le départ. En tête de liste, on retrouve Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk. Trois tauliers en fin de contrat le 30 juin prochain. Et à l’heure actuelle, aucun des trois n’a prolongé. L’Egyptien, qui est plutôt pour, a fondu en larmes hier soir après l’élimination en C1. Pour certains observateurs, c’est un signe qu’il s’agissait de sa dernière apparition avec le LFC en UEFA Champions League. TAA, qui se rapproche du Real Madrid, n’a pas soigné sa sortie puisqu’il a quitté le terrain à la suite d’une blessure.

VVD, aperçu en train de discuter avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi dans les couloirs d’Anfield, a jeté un froid concernant son avenir à Liverpool. «Aucune idée pour le moment, toujours aucune idée. Vous pouvez continuer à essayer (de me demander), je ne sais pas. Si un contrat est en suspens ? Il n’y a rien en suspens, je ne sais même pas moi-même, je continue à dire la même chose.» Comme lui, Vitezslav Jaros, Harvey Elliott, Federico Chiesa, Caoimhin Kelleher, Wataru Endo et Diogo Jota, qui a été à la peine contre le PSG, sont potentiellement sur le départ. En tout cas, ils ne seront pas retenus par la direction. Idem pour Darwin Nuñez, qui a été désigné comme l’un des coupables de l’élimination hier soir. Les Reds ne seraient pas contre le vendre en Arabie saoudite, où il a des admirateurs. Enfin, Ibrahima Konaté et Luis Diaz, qui sont courtisés par des grands d’Europe, s’interrogent sur leur avenir.

Une défense en chantier

Dans l’incertitude pour une douzaine de joueurs, Liverpool compte procéder à un sacré lifting durant le prochain mercato. Arne Slot, qui a su prendre le relais de Jürgen Klopp, veut du sang neuf. Il estime qu’il manque quelque chose à son équipe. Il déplore notamment le fait que trop de matches se soient joués sur le fil, explique le Liverpool Echo, qui pense que «l’équipe de Slot a peut-être atteint son apogée trop tôt». La publication anglaise précise que «pour une équipe qui compte 15 points d’avance en tête de la Premier League, Liverpool n’a remporté que 9 de ses 46 matches toutes compétitions confondues par une marge supérieure à deux buts.» Pour cette raison, il veut des joueurs capables d’apporter ce côté plus "impitoyable" à son équipe. Ainsi, l’écurie anglaise veut se renforcer à plusieurs postes cet été.

Tout d’abord, le LFC est en quête d’un défenseur central. L’idée est notamment de rajeunir l’équipe, tout en sachant que le cas VVD n’est pas encore scellé. Ainsi, Bild révèle que le club de la Mersey est déjà en train de chercher son successeur. Et c’est du côté de l’Allemagne, plus précisément au Borussia Dortmund, que les dirigeants regardent. Le profil de Nico Schlotterbeck (25 ans) leur plaît beaucoup. En fin de contrat en juin 2026, l’Allemand, qui est potentiellement sur le départ, devrait faire l’objet d’une offre de près de 50 M€. Autre joueur ciblé : Jorrel Hato (18 ans). Le Telegraaf a récemment révélé que les Reds courtisent le défenseur de l’Ajax sous contrat jusqu’en 2028, qui est également suivi par le Real Madrid. Cet élément polyvalent est valorisé à 30 M€ pour le moment. Dean Huijsen (Bournemouth) est aussi dans la short-list. Pour lui, il faudra lâcher 60 M€.

Les Reds veulent un grand attaquant et trouver le successeur de TAA

Pour le poste de latéral gauche, Liverpool pense à Milos Kerkez (Bournemouth). Son prix est estimé à 50 M€. En cas d’arrivée, le club se séparera d’Andy Robertson ou de Kostas Tsimikas. Il faudra s’activer pour se renforcer au poste de latéral droit, où Liverpool se retrouve démuni en cas d’absence d’Alexander-Arnold. Son possible départ est une raison de plus pour recruter à cette position selon Slot, qui est à court d’options avec les blessures de Conor Bradley et de Joe Gomez selon le LE. Mettre la main sur un attaquant sera aussi l’une des priorités de Liverpool. Les Reds sont mécontents de Diogo Jota, qui n’a pas marqué en C1 depuis octobre 2021. Son niveau en baisse et ses nombreux pépins physiques ne plaident pas pour lui non plus. Même son de cloche pour Darwin Nuñez, qui ne répond pas aux attentes. Le Liverpool Echo indique que les Anglais pensent qu’il faut un nouveau numéro 9 pour passer un cap supplémentaire.

Tous les regards se tournent ainsi vers Alexander Isak. Étincelant à Newcastle, le Suédois a tapé dans l’oeil des Reds. Mais il faudra faire sauter la banque pour s’attacher ses services puisque les Magpies ont fixé un prix XXL pour lui, à savoir environ 200 M€ selon The Sun. Une solution moins onéreuse pourrait être envisagée. Comme révélé sur notre site, le profil du Français Hugo Ekitike, en forme à l’Eintracht Francfort, plaît en interne. Pour lui, les Allemands attendent au moins 80 M€. Autre piste suivie : celle menant à Ademola Lookman. En conflit avec Gian Piero Gasperini à l’Atalanta, le joueur est en contact avec les Reds depuis quelques semaines. La Dea a fixé son prix à 60 M€. Liverpool, qui explore déjà 8 pistes dont les prix cumulés atteignent 530 M€, risque d’accélérer très rapidement pour offrir à Arne Slot la meilleure équipe possible.