Liverpool : 12 têtes risquent déjà de tomber

Eh Mersey ! Mercredi dernier, les joueurs de Liverpool ont tous remercié Alisson Becker, auteur du match de sa vie face au Paris Saint-Germain en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League (0-1). Les Reds espèrent finir le travail ce soir devant leur public, à Anfield. Ils compteront sur les précieux poings du portier brésilien, mais également sur leur talent pour faire tomber une formation parisienne qui a impressionné tout le monde, à commencer par Arne Slot. Le coach néerlandais, très élogieux envers Paris, compte bien gagner cette deuxième manche dans le jeu.

«Nous sommes une meilleure équipe que la semaine dernière et c’est ce que nous devons montrer demain (aujourd’hui, ndlr). Nous devons être à notre meilleur niveau devant notre public.» D’autant que certains éléments, à l’image de Mohamed Salah, qui a été peu à son avantage dans la capitale française, veulent se racheter et continuer l’aventure en C1 le plus longtemps possible. Une aventure qui pourrait bien être leur dernière dans cette compétition sous le maillot anglais. En effet, plusieurs joueurs arrivent à un tournant cet été.

Un trio magique en fin de contrat

C’est le cas de Virgil van Dijk (33 ans). En fin de contrat le 30 juin, le défenseur n’a pas encore paraphé de nouveau bail. Récemment interrogé sur le sujet, le Néerlandais, qui a été recalé par le Real Madrid, a confié : «la seule chose sur laquelle je me concentre, c’est le prochain match. Ce que l’avenir me réserve, pour l’instant, je n’en ai aucune idée.» Comme lui, Mohamed Salah (32 ans) a fait quelques appels du pied à sa direction dans la presse, lui qui réalise une belle année avec 32 buts et 22 assists en 41 rencontres toutes compétitions confondues. Mais son message n’a pas encore été entendu.

Courtisé par l’Arabie saoudite, qui cherche à attirer une nouvelle star après le départ de Neymar Jr, le Pharaon n’est pas encore parti. Le Daily Star assure ce mardi qu’il est en position de force et que ses performances pourraient obliger les Anglais à poser plus d’argent sur la table pour le garder. Trent Alexander-Arnold (26 ans) est dragué depuis plusieurs mois par le Real Madrid, qui veut recruter un joueur amené à prendre la succession de Dani Carvajal au poste de latéral droit. Et l’Anglais a toutes les qualités requises pour être l’heureux élu, lui qui pourrait retrouver son ami Jude Bellingham au sein de la Casa Blanca.

Plusieurs joueurs dans l’incertitude

Comme eux, Vitezslav Jaros (23 ans) est aussi en fin de contrat. Outre ces dossiers, les pensionnaires d’Anfield ont du pain sur la planche avec d’autres éléments. Buteur lors du match aller face au PSG, Harvey Elliott (21 ans) est potentiellement sur le départ, annonce Sky Germany. Le média allemand annonce que Federico Chiesa (27 ans), arrivé l’été dernier, Diogo Jota (28 ans), Caoimhin Kelleher (26 ans) et Wataru Endo (32 ans) sont placés sur la liste des joueurs transférables. D’autres éléments, eux, réfléchissent à leur avenir. C’est le cas d’Ibrahima Konaté (25 ans), en fin de contrat en 2026. Le Français est suivi par le Real Madrid et le PSG.

Luis Diaz (28 ans) est, lui, cité depuis un an du côté du FC Barcelone. Un club qui le fait rêver. Les Culés ont fait de lui leur priorité pour se renforcer sur les ailes. Il reste à savoir ce que Liverpool compte faire avec le joueur sous contrat jusqu’en 2027. Enfin, les Reds devront régler le cas de Darwin Núñez (25 ans). L’Uruguayen, récemment pointé du doigt pour son attitude et recadré par Arne Slot, connaît des hauts et des bas. Le Daily Mail a rappelé il y a trois semaines que l’Arabie saoudite pense à lui.