Inter Milan : Joaquin Correa incertain pour la finale de Ligue des Champions

Joueur de l’Inter Milan depuis l’été 2021, Joaquin Correa reste néanmoins cantonné à un rôle de remplaçant. Joker en sortie de banc et quatrième option de l’attaque derrière Edin Dzeko, Lautaro Martinez et Romelu Lukaku, l’attaquant argentin a inscrit 4 buts et 3 passes décisives en 41 rencontres cette saison. Simone Inzaghi compte aussi sur lui sur la scène européenne. En quart de finale retour de Ligue des Champions face à Benfica, l’ancien de la Lazio Rome avait inscrit un but alors qu’il était entré à quinze minutes du terme de la rencontre (3-3). Il s’agit du pain quotidien de Correa, qui n’a été titularisé qu’à 16 reprises en 2022-2023 avec les Nerazzurri.

C’est ainsi qu’il n’a joué que 8 petites minutes face à la Fiorentina ce mercredi lors de la finale de Coupe d’Italie remportée par les siens (2-1). C’est au cours de cette rencontre que le buteur de 28 ans a été touché au mollet droit. Une blessure musculaire qui le rend incertain pour la finale de Ligue des Champions face à Manchester City le 10 juin prochain comme l’a indiqué l’Inter ce vendredi dans un communiqué : «Joaquin Correa a subi aujourd’hui des examens cliniques et instrumentaux à l’Istituto Humanitas de Rozzano après avoir été victime d’une élongation dans les dernières minutes de la finale de la Coppa Italia. L’attaquant des Nerazzurri souffre d’un claquage au niveau du mollet de la jambe droite. Son état sera évalué au jour le jour.»

