Manchester City : prolongation en vue pour Riyad Mahrez ?

D'abord annoncé sur le départ cet été avec Raheem Sterling, l'ailier de 30 ans Riyad Mahrez pourrait finalement se voir proposer une prolongation par la direction de Manchester City selon les informations du Manchester Evening News. Alors que le contrat de l'international algérien (64 sélections) expire en 2023, la direction des Skyblues l'avait mis en vente, ce qui semblait contradictoire avec les plans de Pep Guardiola, qui le considérait l'an passé comme un titulaire important de l'effectif.

La suite après cette publicité

Avec 14 buts et 9 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues, l'ex-attaquant de Leicester a joué un rôle important dans le sacre en Premier League l'an passé mais aussi lors du parcours de City en Ligue des Champions, malgré la défaite en finale face à Chelsea. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube Oui Hustle, il a confirmé son envie de continuer son aventure à l'Etihad Stadium : «Si j’ai envie d’aller plus haut ? Je ne vois pas ce qu’il y a de plus haut que City. Essayer un autre championnat ? Non, j’aime vraiment l’Angleterre et le football anglais est magnifique. Et j’ai des objectifs à aller chercher».