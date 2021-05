Manchester City pourrait se séparer de deux stars cet été

La suite après cette publicité

Doit-on changer une équipe qui gagne ? C'est une question qui revient très souvent dans le football. Du côté de Manchester City, on a réponse à la question : oui. Effectivement, comme l'indique le Daily Mail, les dirigeants des Cityzens ont l'intention de se séparer de deux joueurs tout de même assez importants dans les prochaines semaines. Il s'agit de Raheem Sterling, qui a certes perdu sa place dans le onze, et de Riyad Mahrez.

Le média explique que, quel que soit le résultat de la finale de Ligue des Champions ce soir, le champion d'Angleterre a l'intention de retaper son effectif cet été. Du sang neuf arrivera, et d'autres éléments comme ceux cités plus haut seront vendus en cas d'offre intéressante. Il faut d'ailleurs différencier la situation des deux : l'Anglais sera mis sur la liste des transferts, alors que l'Algérien sera vendu en cas d'offre satisfaisante, mais ne sera pas poussé vers la porte.

Vendre pour recruter du lourd

Quel avenir pour les deux ailiers ? Et bien c'est simple, selon la publication britannique, Arsenal serait particulièrement intéressé par la possibilité d'en enrôler un des deux. Le média rajoute que le Barça et le Real Madrid sont aussi intéressés par Sterling depuis quelques temps déjà. Quoi qu'il en soit, nul doute que la direction citizen demandera un joli pactole pour les deux joueurs.

Il faut dire qu'en coulisses, on compte frapper très fort et que ces deux potentielles ventes, plus celles d'autres joueurs comme Gabriel Jesus ou Aymeric Laporte, pourraient servir à faciliter les opérations Harry Kane ou Jack Grealish, les deux objectifs majeurs de Soriano et Begiristain pour le marché des transferts. L'été s'annonce mouvementé à Manchester...