LdC : Achraf Hakimi inquiète le Barça

Demain soir, le FC Barcelone et le PSG vont se retrouver lors du 1/4 de finale retour de l’UEFA Champions League. Une rencontre à laquelle participera, sauf surprise, Achraf Hakimi (25 ans). Suspendu au match aller, le Marocain a été remplacé par Marquinhos. Mais Luis Enrique ne va pas se plaindre de retrouver son latéral droit demain en Catalogne. Un retour qui fait trembler le Barça.

La suite après cette publicité

En effet, AS explique qu’«Achraf inquiète le Barça». Plus offensif et plus dangereux, Hakimi, qui est un titulaire en force, «réalise 90 passes par match et tente plus d’un tir par match» selon le média ibérique. Le fait qu’il connaisse parfaitement le football espagnol, lui l’ancien du Real Madrid, est aussi perçu comme une menace. Il inspire donc la crainte en Espagne, surtout à Barcelone.

Pour ce choc retour Barça-PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 270€ et celle du Barça peut vous rapporter 193€.

La suite après cette publicité

Suivez le match retour Barça-PSG sur RMC Sport.