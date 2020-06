PSG : le Barça ne lâche pas l'affaire pour Neymar !

Sommes-nous en train de revivre un nouveau feuilleton Neymar ? Depuis son départ du FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, en 2017, le Brésilien fait la Une des journaux espagnols. Pourquoi ? La raison est bien simple. Malgré son salaire très confortable dans la capitale française, l'Auriverde n'aimerait pas le jeu en France, ses amis du Barça lui manqueraient et surtout il n'imagine pas vraiment remporter le Ballon d'Or en jouant dans l'Hexagone.

La suite après cette publicité

L'explosion de Kylian Mbappé, son coéquipier dans l'équipe de l'écurie de la Porte d'Auteuil, ne l'aide pas non plus à attirer toute la lumière. Par toutes ces raisons, il aimerait, toujours selon les médias du Pays de Cervantès, retrouver la Catalogne. Ce dimanche encore, Sport en fait sa une avec un titre : « le Barça n'abandonne pas pour Neymar ». Mais on se demande bien comment les Blaugranas, déjà au four et au moulin sur le dossier Lautaro Martinez, vont pouvoir faire.

Coutinho et Dembélé dans la balance ?

Car ce qui ressortait récemment c'est surtout que le Barça avait des gros problèmes de trésorerie et que les dirigeants étaient plutôt concentrés sur un allègement de la masse salariale et du départ de certains éléments. Victime de la dernière restructuration, André Cury, ancien employé du Barça, pourrait jouer un rôle déterminant comme il l'avait fait lors de l'arrivée du Brésilien en Catalogne en 2013. Le quotidien catalan avance que Cury, qui a des relations privilégiées avec le Parisien, devrait encore s'activer.

« Le club maintient son intention de récupérer le Brésilien tout au long de l'été prochain », peut-on ainsi lire. Pour le récupérer, les Blaugranas devront négocier sur une somme proche des 170 millions d'euros. Sauf qu'ils pourraient encore tenter d'inclure un ou deux éléments dans le deal. Les noms, on les connaît déjà puisqu'il s'agit de l'ami du Ney, Philippe Coutinho et du Français Ousmane Dembélé, déjà proposé à Paris l'été dernier...