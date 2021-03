Arsenal : Martin Odegaard et l'impitoyable David Luiz

Arrivé cet hiver à Arsenal, Martin Odegaard s’épanouit de nouveau sur le rectangle vert après quelques mois compliqués au Real Madrid. Malgré qu’il ait côtoyé de nombreux champions depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2015, le milieu de terrain norvégien a été impressionné par David Luiz du côté de l'Emirates Stadium.

«Quand vous le voyez s'entraîner tous les jours, vous voyez que c'est une grande personne, un grand leader de l'équipe et il est très important pour nous. C'est un type génial, heureux et souriant, qui fait des blagues. Mais quand on est sur le terrain, c'est un autre visage. C'est ce que j'admire le plus chez lui, quand il entre sur le terrain, il change de mentalité pour être complètement concentré et impitoyable. Ce n'est plus un gentil garçon», explique-t-il à travers une vidéo pour la chaîne Youtube de la Premier League. Le Norvégien est devenu complètement fan du Brésilien !