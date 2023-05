Real Madrid : Florentino Pérez a disjoncté face à Vinicius Junior

La suite après cette publicité

L’Espagne du foot vit des moments de tensions tristement historiques depuis dimanche soir. Victime d’injures racistes de la part de certains supporters de Valence, Vinicius Junior fait toujours la une de tous les médias. Il faut dire que le Brésilien ne se cache pas, et a déjà pris la parole plusieurs fois pour dénoncer le manque d’action des institutions. Il peut d’ailleurs compter sur le soutien de son club, lui qui a rencontré Florentino Pérez hier, alors que Carlo Ancelotti a lui aussi tenu des propos très forts au sujet du racisme dans ses interventions médiatiques depuis le match.

De nombreuses personnalités du monde du foot se sont aussi exprimées, et le joueur de la Canarinha a notamment reçu le soutien de plusieurs joueurs du FC Barcelone, à l’image de Jules Koundé ou de Raphinha, qui avait un t-shirt pour afficher son soutien à Vinicius Junior pendant ce match face à Valladolid mardi soir. Et ce mercredi, Defensa Central dévoile plus de détails sur la façon dont s’est déroulée la réunion entre le patron du Real Madrid et le numéro 20 des Merengues.

À lire

Liga : Xavi enrage après l’annulation du carton rouge de Vinicius Junior

Florentino Pérez est déterminé

On apprend que Pérez a eu une atittude de soutien total, mais que dans le même temps, il a été très dur dans certains propos. « Si ça se reproduit et que vous ne quittez pas la pelouse, c’est moi qui vais me fâcher. On ne va plus rien laisser passer », a-t-il notamment lancé à Vinicius, fou de rage. Déterminé, Pérez veut éradiquer ce fléau et va tout faire pour que les responsables soient punis, et que de façon globale, ce climat de tension autour de l’attaquant prenne fin au plus vite.

La suite après cette publicité

Il l’a ainsi fait savoir à Vinicius Junior, et il a attend, en retour, des gestes forts du principal concerné et du reste de ses partenaires dans le cas où des situations similaires venaient à se reproduire. Comme quitter la pelouse donc. Le média indique que le président du club de la capitale espagnole est très énervé par cette affaire et qu’il ne va rien laisser passer, comptant faire tout ce qui est possible pour protéger son joueur… Le message est passé.