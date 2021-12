FC Barcelone : revirement de situation pour Alexis Sánchez !

Le mercato hivernal approche, avec une ouverture officielle le 1er janvier et les rumeurs sont de plus en plus nombreuses, surtout en Espagne concernant le FC Barcelone. Avec un Sergio Agüero qui a été forcé de prendre sa retraite et un Luuk de Jong qui ne convainc pas du tout, le Barça doit absolument se renforcer sur le plan offensif en janvier. Les pistes évoquées depuis quelques semaines sont nombreuses, d'Edinson Cavani à Timo Werner en passant par Ferran Torres ou Dani Olmo.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, le quotidien local Sport donnait le nom d'un nouveau joueur visé par les Blaugranas, en la personne d'Alexis Sánchez. Ancien de la maison catalane (2011-2014), l'ailier chilien actuellement à l'Inter intéresse en effet le FCB, et un prêt était évoqué avec en échange une arrivée de De Jong en Lombardie, avec l'accord du Séville FC qui l'a déjà prêté au Barça pour 2021-2022. Un accord presque total sortait même dans la presse quelques heures plus tard... Mais dans le football, tout va très vite.

La priorité du Barça est ailleurs

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo revient sur cette nouvelle rumeur et est affirmatif : «Alexis Sánchez n'est pas une priorité». Le média espagnol avance que le FC Barcelone veut d'abord mettre la main sur Ferran Torres, le joueur de Manchester City. Un accord avec le joueur a déjà été trouvé, mais les Blaugranas doivent désormais s'entendre avec la direction mancunienne. Mais surtout, le nouvel entraîneur Xavi Hernandez a déjà validé cette piste, et pas celle menant au Chilien.

MD ajoute que l'ancien technicien d'Al-Sadd ne donnera son aval, ou non, pour Alexis Sánchez qu'après l'arrivée de Ferran Torres en Catalogne. L'ailier de l'Inter est bien suivi par l'entité catalane, comme d'autres noms, mais le président Joan Laporta et ses dirigeants sont concentrés sur le dossier Ferran Torres avant le reste. Le Chilien va donc devoir attendre un peu avant, éventuellement, de revenir en Catalogne.