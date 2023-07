Mercato : l’été très agité de Luis Campos à Vigo

La suite après cette publicité

Le Celta de Vigo a eu chaud. Les Galiciens ont flirté avec la zone rouge pendant de nombreuses semaines en fin de saison, et n’ont finalement terminé que trois points au-dessus du premier relégué, Valladolid. Une situation difficile à assumer pour ce club qui semble a priori programmé pour terminé en première partie de tableau, et qui compte plusieurs joueurs de qualité dans son effectif, à l’image de l’inépuisable Iago Aspas ou de la pépite Gabri Veiga. Et Luis Campos, conseiller sportif de la présidence galicienne, a pris très cher à cause de ses ratés sur le mercato, au point qu’il a même été repris de volée par Aspas. « Il nous manque de la qualité. Je l’ai dit en août, je l’ai dit en janvier, et rien n’a été fait », a lancé la vedette du Celta.

« Dans un club dirigé par des gens qui connaissent le foot, la relation avec Campos serait immédiatement coupée pour avoir recommandé l’arrivée d’un attaquant comme Jørgen Strand Larsen (recruté l’été dernier, NDLR) pour 12,4 millions d’euros », y allait de son côté le journal sportif espagnol AS. Autant dire que, comme du côté de Paris par ailleurs, le scout portugais n’a pas le droit à l’erreur. Et comme à Paris, là encore, le Lusitanien a plutôt bien lancé son été. Tout d’abord, il a réussi à convaincre Rafa Benitez de signer. Un coach prestigieux comme première pierre du projet.

Du beau monde va débarquer

Cet été, le Celta a déjà frappé quelques jolis coups. En plus d’avoir conservé définitivement Carles Pérez, les Galiciens ont récupéré Manu Sanchez, jeune latéral gauche qui vient remplacer Javi Galan, qui a fait le chemin inverse et est parti à l’Atlético de Madrid. Jonathan Bamba est arrivé libre de tout contrat, alors que l’ex-ailier du LOSC était convoité par plusieurs écuries un peu plus huppées et prestigieuses. Une arrivée qui a fait plaisir en Galice. Et ce n’est pas terminé, puisque le Celta devrait enrôler Carlos Dotor, milieu de terrain et capitaine du Real Madrid Castilla qui était aussi convoité par d’autres belles équipes de Liga.

Sergio Arribas, qu’on ne présente plus, est aussi suivi de très près par les Galiciens, qui n’hésitent pas à se renseigner auprès des Merengues. Julen Jon Guerrero, autre gros espoir du Real Madrid et des sélections inférieures de la Roja, pourrait également débarquer à Balaidos prochainement. Il y a volonté de bâtir un projet solide pour l’avenir, et enfin mettre le Celta au niveau qu’il doit être, à savoir proche des positions européennes en Liga. Rendez-vous dans un an pour constater si, cette fois, Luis Campos aura réussi son mercato…