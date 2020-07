Servette : Gaël Ondoua attire les regards

La suite après cette publicité

A 24 ans, Gaël Ondoua arrive à la croisée des chemins. Titulaire en puissance au sein du Servette de Genève, qu'il a rejoint l'an dernier, le milieu de terrain est à une année de la fin de son contrat (juin 2021). Et il n'est pas certain qu'il continue l'aventure avec l'écurie suisse, lui qui a un parcours atypique. A 7 ans, le Camerounais a débarqué à Moscou en Russie. Un pays où il a été formé au Lokomotiv et où il a notamment évolué au CSKA avant de rejoindre Vejle (Danemark), Zorya (Ukraine), l'Anzhi et donc le Servette.

Un club avec lequel il est apparu à 28 reprises toutes compétitions confondues cette saison. Le temps pour lui de marquer deux buts. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues, puisque les Young Boys et le FC Bâle le garderaient à l'oeil. Mais en cas de départ de Genève, un challenge à l'étranger pourrait bien intéresser le joueur. Il voit donc d'un bon oeil l'intérêt de quelques écuries françaises et allemandes, qui suivent son cas nous a-t-on fait savoir.