Lucas Hernandez visé par une plainte pour traite d’êtres humains et travail dissimulé !

C’est une histoire très glauque qui est révélée par Paris Match ce mercredi. Et elle concerne l’international français du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez. Le défenseur âgé de 29 ans et sa femme sont ainsi visés par une plainte pour traite d’êtres humains et travail dissimulé. Plainte déposée par une famille colombienne, auprès du parquet de Versailles. Un couple avec deux grands enfants, et la mère de la femme, auraient ainsi travaillé sans cadre légal et avec des horaires à rallonge pour la famille Hernandez entre septembre 2024 et novembre 2025.

Les témoignages publiés dans Paris Match de la femme sont édifiants. « Nous avons été exploités et humiliés, payés bien en dessous de ce qui nous revenait. Ils exploitent les immigrés et leurs familles, promettent une régularisation qui n’arrive jamais et nous traitent comme des esclaves », dit-elle notamment. L’avocate de la famille colombienne, Me Lola Dubois assure que « Lucas Hernandez n’a contribué qu’à maintenir cette famille dans une situation économique et sociale déplorable, avec parfois une attitude qui se rapproche de l’esclavagisme moderne. » Lucas Hernandez et sa femme Victoria Triay « tombent des nues » devant les accusations formulées, relaie Paris Match.