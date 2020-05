LdC, OL : Jean-Michel Aulas donne la date du match retour contre la Juventus

Il y a plusieurs jours, la Ligue de Football Professionnel a mis fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1. Du coup, l'Olympique Lyonnais a fini à la septième place du championnat mais l'exercice en cours n'est pas complètement terminé pour le club rhodanien. La finale de la Coupe de la Ligue BKT contre le PSG pourrait se disputer en juillet ou en août, mais il y a aussi la Ligue des Champions. Vainqueur de la Juventus (1-0) lors de son huitième de finale aller, l'OL doit encore jouer la manche retour à Turin.

De son côté, l'UEFA espère que les compétitions nationales vont se terminer début août pour ensuite terminer la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et sur RTL, le président de l'OL Jean-Michel Aulas a avoué que le match retour au Juventus Stadium se jouerait bien le 7 août : « le match contre la Juventus est confirmé le 7 août, à Turin et à huis clos. Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas. »